— Были новости, что тобой интересуется "Балтика". Знаешь ли ты об этом и видишь ли себя дальше в "Химках"?
— Сейчас мы настроены на результат. У нас четыре матча впереди, надо набрать максимальное количество очков, которое можем. Я думаю только об этом на данный момент.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что калининградская "Балтика" заинтересована в приобретении во время летнего трансферного окна центрального полузащитника подмосковных "Химок" Лукаса Веры.
Аргентинец выступает за "Химки" с июля 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах, забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался об интересе "Балтики"
Центральный полузащитник "Химок" Лукас Вера ответил на вопрос о своём будущем в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"