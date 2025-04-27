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Источник: Жерсон отказался переходить в "Зенит"

Полузащитник «Фламенго» Жерсон не намерен менять клуб и отклонил интерес со стороны «Зенита»
Фото: IMAGO
По информации O Dia, бразильский полузащитник Жерсон решил остаться в «Фламенго», несмотря на предложение от петербургского «Зенита». Футболист полностью удовлетворён новым контрактом с клубом, который рассчитан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов заплатить за Жерсона 25 миллионов евро.

На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 16 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.

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