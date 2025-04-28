«Меня не удивило, что «Динамо» хорошо сыграло против «Зенита». Отличный матч, «бело?голубые» молодцы. В моем понимании они должны были побеждать, были предпочтительнее. Играли абсолютно правильно с точки зрения тактики, немного не хватило реализации», — заявил Габулов «Матч ТВ».
Матч между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура РПЛ прошел в субботу, 26 апреля, и закончился вничью со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл вингер петербуржцев Педро, а после перерыва полузащитник бело-голубых Ярослав Гладышев забил ответный гол.
После 26-го тура отставание «Зенита» от «Краснодара» увеличилось до четырех очков. Командам осталось провести по четыре матча до конца текущего розыгрыша чемпионата России.
Габулов: "Динамо" должны были побеждать "Зенит"
Экс-голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов выразил мнение, что его бывший клуб должен был одерживать победу в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"