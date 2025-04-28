Какой футболист самый ценный в сезоне РПЛ? Сперцян. Потому что ярко играет и ведет свою команду. К тому же, думаю, MVP должен выступать в чемпионском составе. Я вижу, что «Краснодар» возьмет золото. Надеюсь, что интрига будет до последнего матча. Но приоритет отдаю «Краснодару», — заявил Сычев «Матч ТВ».
В текущем сезоне Сперцян сыграл в 31 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 20 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Следует также упомянуть, что Сперцян является выпускником академии «Краснодара» и капитаном команды. Он уже пятый сезон выступает за основной состав команды.
После 26 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков.
Сычев назвал Сперцяна лучшим игроком сезона и предсказал чемпионство "Краснодара"
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев считает, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ, а Эдуард Сперцян — лучшим игроком сезона.
Фото: ФК "Краснодар"