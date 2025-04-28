«Ищем футболистов на все позиции. У нас есть свой список. В «Динамо» есть проблема с травмированными футболистами в линиях защиты и нападения. Вполне вероятно точечное усиление на нескольких позициях», — заявил Пивоваров «Чемпионату».
Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) и занимает пятое место в чемпионате России с 47 очками. До конца сезона четыре тура. Впереди у «Динамо» встречи с «Крыльями Советов», «Спартаком», «Акроном» и «Краснодаром».
Пивоваров рассказал о планах "Динамо" на летнее трансферное окно
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможных усилениях команды летом.
Фото: ФК "Динамо"