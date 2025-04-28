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Тимощук: "Зенит" остается остается в чемпионской гонке

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что его команда не прекращает борьбу за титул чемпиона России, несмотря на ничью с «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Что касается «Зенита», то команда остается в чемпионской гонке, несмотря на то, что отстаем от лидера на четыре очка, хотя могли остаться на прежнем расстоянии. «Зенит» в Москве потерял очки, а не приобрел одно.

С другой стороны, имея впереди четыре тура, надо постараться победить во всех оставшихся встречах. И надеяться на то, что главный конкурент в лице «Краснодара» потеряет очки. Надеюсь, что в концовке сезона будем показывать тот футбол, который от нас хотят видеть, который был в игре с «Краснодаром» и который будет приносить результат, — заявил Тимощук «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура РПЛ прошел в субботу, 26 апреля, и закончился вничью со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл вингер петербуржцев Педро, а после перерыва полузащитник бело-голубых Ярослав Гладышев забил ответный гол.

После 26-го тура отставание «Зенита» от «Краснодара» увеличилось до четырех очков. Командам осталось провести по четыре матча до конца текущего розыгрыша чемпионата России.

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