«Возвращение Монтеса в Мексику этим летом? Нет, это исключено. Сесар всем доволен в «Локомотиве», он счастлив в Москве», — заявил агент «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появились новости о возможном возвращении на родину выступающих в РПЛ мексиканских игроков — Сесаре Монтесе и Луисе Чавесе.
Сесар Монтес перешел в «Локомотив» в сентябре 2024 года, покинув «Альмерию» за 6 миллионов евро. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, 28-летний защитник оценивается в 5 миллионов евро.
Агент Монтеса: возвращение в Мексику этим летом невозможно, Сесар счастлив в Москве
Серхио Визуете, агент защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, опроверг слухи о возможном возвращении футболиста в Мексику этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"