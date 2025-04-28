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Агент Монтеса: возвращение в Мексику этим летом невозможно, Сесар счастлив в Москве

Серхио Визуете, агент защитника «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, опроверг слухи о возможном возвращении футболиста в Мексику этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
«Возвращение Монтеса в Мексику этим летом? Нет, это исключено. Сесар всем доволен в «Локомотиве», он счастлив в Москве», — заявил агент «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появились новости о возможном возвращении на родину выступающих в РПЛ мексиканских игроков — Сесаре Монтесе и Луисе Чавесе.

Сесар Монтес перешел в «Локомотив» в сентябре 2024 года, покинув «Альмерию» за 6 миллионов евро. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, 28-летний защитник оценивается в 5 миллионов евро.

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