"Наиль молодец, надо отдать должное тренерскому штабу. Станкович поменял его голову, мировоззрение и менталитет. На сегодня Умяров совсем другой футболист. Для развития Наилю надо смотреть в сторону Европы. У нас пока нет еврокубков", - сказал Титов Metaratings.
Умяров в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, в которых забил два гола. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2026 года. С момента прихода Станковича в московский клуб, рыночная стоимость полузащитника повысилась с 2,5 до 4 млн евро.
Титов: Станкович поменял мировоззрение и менталитет Умярова
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов высказался о прогрессе полузащитника красно-белых Наиля Умярова в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"