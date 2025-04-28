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Карпин - о дерби "Спартака" и ЦСКА: ничего сверхъестественного

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о качестве футбола в московском дерби "Спартака" и ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Нормально. Ничего сверхъестественного. Качество футбола было нормальным", - сказал Карпин "Матч ТВ".

В субботу, 26 апреля, матч между "Спартаком" и ЦСКА завершился гостевой победой армейцев со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 89-й минуте Кристияном Бистровичем.

ЦСКА после победы поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя красно-белых.

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