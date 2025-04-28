"Нормально. Ничего сверхъестественного. Качество футбола было нормальным", - сказал Карпин "Матч ТВ".
В субботу, 26 апреля, матч между "Спартаком" и ЦСКА завершился гостевой победой армейцев со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 89-й минуте Кристияном Бистровичем.
ЦСКА после победы поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя красно-белых.
Карпин - о дерби "Спартака" и ЦСКА: ничего сверхъестественного
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о качестве футбола в московском дерби "Спартака" и ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"