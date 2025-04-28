"Если брать возраст Романа и анализ его действий на поле, то, наверное, можно склоняться к тому, что лучшие годы карьеры позади. В этом сезоне Зобнин не является лидером, который ведёт за собой. Думаю, после ошибки в матче с ЦСКА, если не в открытую, то мысли такие есть, что его время в "Спартаке" подходит к концу", - передает слова Кирьякова Legalbet.
Также тренер предположил, что в услугах футболиста могут быть заинтересованы «Химки», «Крылья Советов» и «Акрон».
Зобнин выступает за "Спартак" с июля 2016 года и является капитаном команды. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2025 года. Клуб пока не объявлял о продлении трудового соглашения с игроком.
Кирьяков: время Зобнина в "Спартаке" подходит к концу
Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что 31-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин проводит последний сезон в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"