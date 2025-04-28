"Глушенков и особенно Вендел просто провалились в центре поля! Такое впечатление, что они были не "Мерседесами", а "Ладами"... Играли вполсилы. Ничего же не создали, ничего не придумали. Центр поля "Зенит" отдал", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
В субботу, 26 апреля, "Зенит" в Москве сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1. В первом тайме Педро открыл счет, а после перерыва Ярослав Гладышев забил ответный гол.
После ничью действующий чемпион страны увеличил отставание от лидирующего "Краснодара" до четырех баллов. Командам в РПЛ осталось провести четыре тура.
Орлов: Глушенков и Вендел выглядели не "Мерседесами", а "Ладами"
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру полузащитников "Зенита" Вендела и Максима Глушенкова в матче с московским "Динамо" (1:1) в 26-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"