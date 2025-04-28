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Панченко сравнил Окишора с Захаряном по таланту игрока

Тренер "Динамо-2" Кирилл Панченко считает талант полузащитника Виктора Окишора сопоставимым с экс-игроком бело-голубых Арсеном Захаряном.
Фото: ФК "Динамо"
"Многие уже давно говорят про Тюкавина и Гладышева, но тот же Окишор по таланту сравним с Захаряном. И есть еще много ребят, которых можно отметить", – сказал Панченко Metaratings.

Виктор Окишор провел за "Динамо" 11 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист. 18-летний футболист родился в Молдавии, но имеет российское гражданство. За бело-голубых выступает на позиции атакующего полузащитника.

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