- Таблица после прошедшего тура идёт вразрез с моим предсказанием. Я всегда талдычил, что "Зенит" - чемпион. Но если "Краснодар" продержится, это тоже будет справедливо. Команда сражается за чемпионство уже не первый год, поэтому они должны вознаградить себя за это, - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
"Краснодар" по итогам 26 тура Российской премьер-лиги увеличил отрыв от "Зенита" во главе турнирной таблицы чемпионата России до 4 очков. В активе "быков" 58 очков в 26 матчах, у занимающих второе место сине-бело-голубых 54 очка после такого же количества игр.
В 26 туре РПЛ "Краснодар" обыграл на выезде со счётом 3:2 махачкалинское "Динамо", "Зенит" сыграл гостевую ничью 1:1 с московским "Динамо". До завершения розыгрыша всем командам осталось провести по 4 игры.
Непомнящий: я всегда талдычил, что "Зенит" - чемпион. Но если "Краснодар" продержится, это тоже будет справедливо
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал текущую ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.
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