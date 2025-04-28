- Вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче. Многие сделали ставку на этот турнир - в предстоящей встрече "Спартак" - "Динамо" будет битва. Обе команды приложат огромные усилия. У руководства клуба возникнут большие вопросы к проигравшему этот матч. "Спартаку" даже сложно будет занять третье место в РПЛ, с учётом того, какой сейчас ЦСКА. Но всё равно развернётся битва за бронзовые медали, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют друг с другом в матче второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, игра пройдёт 29 апреля на столичном стадионе "Лукойл Арена" и начнётся в 20:30 по московскому времени. Проигравший эту встречу покинет турнир, победитель встретится в финале Пути регионов с победителем матча "Локомотив" - "Ростов".
В чемпионате России "Спартак" занимает четвёртое место с 50 очками в 26 матчах, "Динамо" набрало 47 очков и находится на пятой строчке таблицы.
Булыкин - перед матчем "Спартака" с "Динамо": вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Кубка России "Спартак" - "Динамо".
Фото: РИА Новости