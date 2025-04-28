- "Зенит" должен выиграть оба турнира, учитывая состав и количество потраченных денег. Перед командой даже не стоит вопрос: какой трофей можно отпустить? "Зенит" должен выиграть всё, что можно. Но это будет очень тяжело в связи с последними играми. Посмотрим, получится ли у "Краснодара" выдержать давление и выиграть чемпионство. "Быки" должны были сделать выводы из ошибок прошлого сезона. Сейчас всё зависит от них, - цитирует Булыкина "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга, который неизменно становился чемпионом в шести последних сезонах Российской премьер-лиги, в текущей турнирной таблице занимает второе место, набрав 54 очка в 26 матчах. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.
В Кубке России петербуржцы вышли в финал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где сыграют в двухматчевом противостоянии на выбывание из турнира за выход в Суперфинал с московским ЦСКА.
Булыкин: учитывая количество потраченных денег, "Зенит" должен выигрывать и чемпионат, и Кубок
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ТАСС