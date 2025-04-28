"На кубковом матче "Спартак" — "Динамо". на "Лукойл Арене" в Москве ожидается около 37 тысяч зрителей", - приводят слова представителя клубной пресс-службы "Чемпионат".
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют друг с другом в этот вторник, 29 апреля, на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" в рамках второго этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.
Стало известно, сколько зрителей ожидается на московском дерби "Спартак" - "Динамо" в Кубке России
В пресс-службе московского "Спартака" сообщили, какое количество зрителей ожидается на матче Кубка России со столичным "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"