Экс-арбитр Федотов оценил судейство Левникова в матче "Спартак" - ЦСКА

"Хорошая игра для Левникова. Были вопросы по позиции, но на поле всё было хорошо. Много жёлтых — это нормально: Левников не стал распускать игроков и сразу дал понять, что будет наказывать", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Московские "Спартак" и ЦСКА сыграли друг с другом в минувшую субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча, которая прошла на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена", завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. Главный арбитр по ходу игры всего показал 11 жёлтых карточек (одна из них стала второй в матче - для защитника "Спартака" Срджана Бабича) и назначил одно пенальти (его реализовал хавбек красно-белых Барко).