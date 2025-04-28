"Само собой, есть Рома Зобнин. А если говорить про линию защиты, то понимаю, что Бабич уже давно играет на этой позиции. Своим менталитетом он соответствует статусу лидера, был в предыдущих командах капитаном. Кроме того, Срджан владеет испанским, английским, хорошо понимает русский. То есть может быть связующим звеном для всей команды", - приводит слова Литвинова официальный сайт "Спартак".
Российский центральный полузащитник Роман Зобнин является игроком "Спартака" с июля 2016 года. В текущем сезоне 31-летний футболист в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 4 жёлтые карточки (одна из них стала второй в матче).
Сербский центральный защитник Срджан Бабич является игроком "Спартака" с августа 2023 года. В текущем сезоне 29-летний футболист 28 раз появлялся на поле в официальных матчах, 2 раза поразил ворота, 1 раз отдал одноклубнику голевую передачу, получил 10 желтых карточек (одна из них стала второй в матче).
Литвинов рассказал, кого считает лидером в сегодняшнем "Спартаке"
Защитник московского "Спартака" ответил на вопрос, кого он может назвать лидером в сегодняшнем составе команды красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"