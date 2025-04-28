Сообщается, что несмотря на травму, аргентинец продолжает высоко оцениваться. Напомним, футболист не принимает участие в матчах с августа 2024 года из-за разрыва крестообразной связки.
Флорентин является игроком "Оренбурга" с августа 2022 года. С тех пор он принял участие в 58 официальных матчах, в которых забил 5 голов, отдал 11 голевых передач, получил 15 желтых карточек (одна из них стала второй в матче).
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Флорентин может перейти из "Оренбурга" в другой клуб РПЛ
По информации СМИ, несколько клубов Российской Премьер-Лиги интересуется атакующим полузащитником "Оренбурга" Габриэлем Флорентином.
Фото: ФК "Оренбург"