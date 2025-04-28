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Аршавин: "Динамо" победит "Спартак" и пройдет дальше

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что «Динамо» обыграет «Спартак» и выйдет в следующий раунд Кубка страны.
Фото: ФК "Динамо"
«В целом, это матч всего сезона для Станковича и для Лички. Результат может многое определить в судьбе одного из этих тренеров. Аргументы в пользу «Спартака»: домашние трибуны и бомбардир Барко. В пользу «Динамо»: Гладышев, яркая непредсказуемая атака с Бителло и Карраскалем. Я думаю, «Динамо» победит и пройдет дальше. Возможно, динамовцам немного подфартит», — отметил Аршавин «Матч ТВ».

Сегодня, 29 апреля, в 20:30 по московскому времени на домашнем стадионе «Спартака», «Лукойл Арене», пройдет полуфинальный матч Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

В этом сезоне команды уже трижды пересекались: дважды на групповом этапе Кубка России и один раз в РПЛ. В Кубке «Спартак» одержал две победы, а в чемпионате встреча завершилась вничью — 2:2.

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