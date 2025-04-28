«Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать. Fan ID мешает, «закон о пиве» мешает. Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но всё сделано так, что от него не уйти.
Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», — заявил Аршавина «Татар-информ».
Напомним, что законопроект о введении Fan ID был разработан с целью «обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка». С 1 июня 2022 года для посещения любого матча Российской Премьер-Лиги необходимо зарегистрировать паспорт болельщика, который откроет доступ на стадион.
Ограничение на реализацию алкогольной продукции, в том числе пива, на спортивных объектах в России действует с 2005 года. С тех пор неоднократно предпринимались попытки его отменить. В 2014 году с такой инициативой выступило министерство экономического развития, а в 2016 году — министерство промышленности и торговли.
В прошлом году в МВД заявили, что не возражают против продажи пива на стадионах при условии внедрения системы Fan ID, которая уже используется для контроля. Кроме того, соревнования должны быть включены в перечень, утверждённый правительством Российской Федерации.
Аршавин — об экономике футбола в России: без госфинансирования РПЛ можно закрывать
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин резко высказался о Fan ID и роли государственного финансирования в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"