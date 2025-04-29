"Лично я пока не общался с клубом о продлении контракта, этим занимается мой агент. По последней информации, ничего нового. Агент ведет диалог с ЦСКА, но пока непонятно, чем это закончится. У меня есть желание остаться в клубе", - цитирует Гайича Sport24.
Милан Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт серба с "армейцами" рассчитан до конца этого сезона.
После 26-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Гайич: агент ведет диалог с ЦСКА. Я хочу остаться в клубе
Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что хочет остаться в "армейском" клубе.
Фото: ПФК ЦСКА