"Внутренний вопрос. Когда у нас будут какие-то результаты по этому вопросу, мы обязательно вам расскажем", - цитирует Гафина "СЭ".
Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Бителло опоздал на зимние сборы клуба, так как хотел перейти в бразильский "Ботафого", однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
В текущем сезоне бразилец провел во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 12 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом истекает летом 2028 года.
В "Динамо" высказались о продлении контракта с Бителло
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал возможное продление контракта с Бителло.
Фото: ФК "Динамо"