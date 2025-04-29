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Игрок "Химок" Ориньо: верю Алаеву, это слово мужчины

Защитник "Химок" Ориньо высказался о финансовых проблемах клуба.
Фото: ФК "Химки"
"Был диалог. Президент РПЛ сказал, что понимает, в какой ситуации находится клуб. Дал слово, что поможет выбраться из этой ситуации. Верю ему, это слово мужчины. Ему можно верить", - цитирует Ориньо "РБ Спорт".

Напомним, что руководство подмосковных "Химок" на протяжении нескольких месяцев не выплачивало зарплаты футболистам и персоналу клуба. Перед матчем 25-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1) сообщалось, что футболисты устроили бойкот и тренируются в тренажерном зале. Руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Франка Артигу, его место занял Магомед Адиев.

Перед матчем 25-го тура РПЛ президент лиги Александр Алаев встретился с футболистами и сообщил, что клуб переходит под внешний контроль.

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