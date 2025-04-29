"Инициативу болельщиков с крестным ходом вокруг стадиона клуб поддержал. Что касается проклятья, то лично я в них не верю", - цитирует Пивоварова Sport24.
Напомним, что фанаты московского "Динамо" планируют провести крестный ход вокруг стадиона, чтобы снять проклятие. Болельщики верят, что оно мешает команде завоевать чемпионство с 1976 года.
После 26-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками. По итогам прошлого сезона бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата страны.
Гендир "Динамо" рассказал, верит ли в проклятие клуба
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о проклятии клуба.
Фото: ФК "Динамо"