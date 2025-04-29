"Спартак" Буэнос-Айрес? Согласен, что легионеров стало не меньше, чем в "Зените". Но в "Зените" это было, почему в "Спартаке" нельзя? Конечно, хочется видеть больше воспитанников российского футбола, но в команде тренер определяет состав. Если он считает нужным набирать определенных игроков, ему должны доверять", - приводит слова Борзаковского "СЭ".
Московский "Спартак" включил в заявку команды на сезон максимально разрешённое число легионеров - 13. А в официальных матчах красно-белые зачастую одновременно выпускают на поле 7-8 иностранных футболистов.
После 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 команда Деяна Станковича имеет в своём активе 50 очков, которые позволяют красно-белым занимать четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" 4 мая на выезде сыграет против воронежского "Факела".
Борзаковский: "Спартак" Буэнос-Айрес? В "Зените" легионеров не меньше
Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик "Спартака" Юрий Борзаковский поделился своим мнением о количестве легионеров в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"