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Источник: Дик Адвокат из-за политического давления не сможет посетить юбилей "Зенита"

По информации СМИ, бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат не сможет посетить "Матч легенд", приуроченный к 100-летию петербургского клуба.
Фото: ФК "Ден Хааг"
Сообщается, что 77-летний специалист поблагодарил сине-бело-голубых за отправленное приглашение, но из-за возможной негативной реакции и давления в Нидерландах он решил не приезжать на праздничные мероприятия в Санкт-Петербург.

Адвокат занимал пост главного тренера "Зенита" с 2006 по 2009 годы. Под его руководством петербуржцы стали чемпионами России (в сезоне-2007) и обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА (в сезоне-2007/08).

Напомним, "Матч легенд" петербургского "Зенита" состоится 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.

Источник: Legalbet

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