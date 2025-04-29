Сообщается, что 77-летний специалист поблагодарил сине-бело-голубых за отправленное приглашение, но из-за возможной негативной реакции и давления в Нидерландах он решил не приезжать на праздничные мероприятия в Санкт-Петербург.
Адвокат занимал пост главного тренера "Зенита" с 2006 по 2009 годы. Под его руководством петербуржцы стали чемпионами России (в сезоне-2007) и обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА (в сезоне-2007/08).
Напомним, "Матч легенд" петербургского "Зенита" состоится 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге.
Источник: Legalbet
Источник: Дик Адвокат из-за политического давления не сможет посетить юбилей "Зенита"
По информации СМИ, бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат не сможет посетить "Матч легенд", приуроченный к 100-летию петербургского клуба.
Фото: ФК "Ден Хааг"