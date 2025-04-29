Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
22:00
ПСЖНе начат

Представитель Мюллера отреагировал на предложение от Лички перейти в "Динамо"

Кристиан Ромберг, представитель нападающего мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Getty Images
— Пока не стоит рассказывать о будущем Томаса и его новой команде.

— Томаса позвал в московское "Динамо" главный тренер команды Личка.

— Даже не хочется говорить об этом.

Ранее стало известно, что 35-летний Томас Мюллер, который всю карьеру провёл в "Баварии", по окончании сезона-2024/25 в связи с завершением срока контракта покинет мюнхенский клуб. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка в ответ на вопрос заявил о готовности принять немецкого форварда в команду.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится