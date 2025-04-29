— Пока не стоит рассказывать о будущем Томаса и его новой команде.
— Томаса позвал в московское "Динамо" главный тренер команды Личка.
— Даже не хочется говорить об этом.
Ранее стало известно, что 35-летний Томас Мюллер, который всю карьеру провёл в "Баварии", по окончании сезона-2024/25 в связи с завершением срока контракта покинет мюнхенский клуб. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка в ответ на вопрос заявил о готовности принять немецкого форварда в команду.
Источник: Sport24
Представитель Мюллера отреагировал на предложение от Лички перейти в "Динамо"
Кристиан Ромберг, представитель нападающего мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Getty Images