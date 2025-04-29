"Любой игрок, который приезжает в другую страну, должен сперва обжиться. Вы думаете, если завтра Лионель Месси или Криштиану Роналду запустить в "Спартак", то они сразу начнут играть так, как мы привыкли? Нужно положиться на то, нужен ли был Гарсия Деяну Станковичу или нет. За него были заплачены большие деньги. Но он не стоит 20 миллионов, может, (стоит) один миллион", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Тринидадский нападающий Ливай Гарсия стал игроком московского "Спартака" в феврале 2025 года. По информации СМИ, красно-белые заплатили за 27-летнего футболиста греческому АЕКу 18,7 миллионов евро без учёта бонусов.
В первых десяти официальных матчах за "Спартак" Гарсия не отметился результативными действиями. В одиннадцатом матче, которым стала встреча в Кубке России против московского "Динамо", форвард забил гол, который оказался победным - красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
Ловчев назвал стоимость, за которую "Спартак" должен был купить Ливая Гарсию
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о нападающем московского "Спартака" Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"