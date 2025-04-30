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Metaratings: в "Спартаке" приняли решение расстаться с защитником Мангашем

По информации СМИ, руководство московского "Спартака" приняло решение расстаться с защитником Рикарду Мангашем в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что для португальца будут искать дальнейшие варианты продолжения карьеры.

Рикарду Мангаш стал игроком московского "Спартака" в сентябре 2024 года. По информации СМИ, красно-белые заплатили португальской "Витории Гимарайнш" за его переход 2 млн евро. С тех пор он принял участие в 15 матчах (в среднем, 30,2 мин. за игру), забил 1 гол, получил 1 жёлтую карточку.

Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 млн евро.

Источник: Metaratings

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