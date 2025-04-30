"Все будет зависеть от того, на каком месте "Спартак" завершит сезон. Потому что на это смотрят. Например, "Спартак" включается в борьбу за второе место и занимает его. Если "Спартак" финиширует на третьем или четвертом, то могут быть и другие варианты. Нужно смотреть по итогам сезона. Но, конечно, найдется клуб, который будет заинтересован в Станковиче", - приводит слова Барбозы "Спорт День за Днём".
Деян Станкович был назначен московским "Спартаком" на пост главного тренера команды в мае 2024 года. Сообщалось, что сербский специалист и футбольный клуб заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26.
Под руководством тренерского штаба во главе с Деяном Станковичем "Спартак" в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 50 очков, которые позволяют команде сейчас занимать четвёртое место в турнирной таблице. В Кубке России красно-белые пробились в финал Пути регионов, где им предстоит сыграть против победителя матча "Локомотив" - "Ростов".
Агент Барбоза: в Европе найдется клуб, который будет заинтересован в Станковиче
Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, в какой европейский чемпионат главный тренер "Спартака" Деян Станкович может уйти после работы в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"