— К вам когда-либо проявляли интерес российские клубы?
— Не особо. Только «Анжи», когда там играл Это’О, но тогда не было никакой конкретики, — заявил Зеедорф «Чемпионату».
Кларенс Зеедорф выступал за такие команды как «Аякс», «Реал», «Интер» и «Милан». Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал единственным футболистом, который добился этого с тремя разными клубами.
В начале 2010-х «Анжи» активно привлекал звёзд мирового футбола. В команде выступали Роберто Карлос, Самуэль Это'О и Виллиан.
Зеедорф рассказал, в какой единственный клуб из России он мог перейти
Нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф вспомнил, что единственный интерес к нему из России проявлял «Анжи».
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