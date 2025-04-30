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Зеедорф рассказал, в какой единственный клуб из России он мог перейти

Нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф вспомнил, что единственный интерес к нему из России проявлял «Анжи».
Фото: IMAGO
— К вам когда-либо проявляли интерес российские клубы?

— Не особо. Только «Анжи», когда там играл Это’О, но тогда не было никакой конкретики, — заявил Зеедорф «Чемпионату».

Кларенс Зеедорф выступал за такие команды как «Аякс», «Реал», «Интер» и «Милан». Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал единственным футболистом, который добился этого с тремя разными клубами.

В начале 2010-х «Анжи» активно привлекал звёзд мирового футбола. В команде выступали Роберто Карлос, Самуэль Это'О и Виллиан.

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