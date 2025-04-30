По информации журналиста Карпова, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может покинуть свой пост в случае поражения от «Ростова» в ближайшем матче. Источник уточняет, что специалист был близок к отставке ещё до кубковой встречи с «Ахматом», но победа позволила ему сохранить должность — как минимум временно.
Руководство клуба рассматривает три основных кандидатуры на замену Галактионову. Приоритетным вариантом со стороны спортивного блока является Сергей Федотов. Также обсуждаются кандидатуры Дмитрия Хохлова и Станислава Черчесова — их поддерживает Ротенберг-младший.
Кроме того, стало известно, что полузащитник Алексей Батраков не сможет помочь команде в матче с «Ростовом» из-за дисквалификации за перебор жёлтых карточек.
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского «Локомотива» с ноября 2022 года. За это время под его руководством клуб провел 93 матча, в которых «Локомотив» одержал 51 победу, 20 раз сыграл вничью и 22 раза потерпел поражение.
После 26 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. Следующий матч команда проведёт сегодня, 30 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России на домашнем стадионе «РЖД Арена» против «Ростова».
Карпов: Федотов, Черчесов и Хохлов — кандидаты на замену Галактионова в "Локомотиве"
Будущее Михаила Галактионова в «Локомотиве» зависит от результата матча против «Ростова» — поражение может стоить тренеру работы.
Фото: ФК "Локомотив"