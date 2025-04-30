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Агент Артиги: письмо в ФИФА будет отправлено сегодня вечером - Франк 100% получат свои деньги

Дмитрий Селюк, агент тренера Франка Артиги, сообщил, как продвигается процесс по погашению подмосковными "Химками" своей задолженности перед испанским специалистом.
Фото: ФК "Химки"
"Письмо в ФИФА уже написано. Думаю, сегодня вечером будет отправлено. Артига и тренерский штаб 100% получат свои деньги. Я надеюсь, это произойдет дружеским путем и закроются долги просто за несколько месяцев. Или через ФИФА — недружеским путем, тогда за 2,5 года. Для Артиги выгоднее получить деньги за 2,5 года, столько у него осталось до конца контракта", - приводит слова Селюка "РБ Спорт".

15 апреля подмосковные "Химки" объявили о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом под руководством Франка Артиги. Однако позднее стало известно, что контракт между испанским специалистом и футбольным клубом ещё не расторгнут, так как Артига хочет получить все причитающиеся ему деньги.

Напомним, сообщалось, что "Химки" несколько месяцев не совершали выплаты футболистам, а также членам тренерского и административного штабов. Позднее со стороны Российской Премьер-Лиги было введено внешнее управление футбольным клубом.

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