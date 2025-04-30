"За задержку выхода команды "Динамо" на две минуты перед началом матча против "Зенита", а это шестое нарушение в сезоне — штраф московскому клубу 40 тысяч рублей. Болельщики "Динамо" массово скандировали оскорбительные выражения — это второе нарушение в сезоне, штраф 40 тысяч рублей. "Зенит" за идентичное нарушение, уже третье подобное нарушение — штраф 40 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с петербургским "Зенитом" (1:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились: Педро и Ярослав Гладышев.
После 26-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 54-мя набранными очками и отстает от "Краснодара" на 4 балла. Бело-голубые располагаются на 5-й строчке с 47-ю баллами в своем активе. В 27-м туре РПЛ команда Марцела Лички сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а сине-бело-голубые примут на своем поле "Пари НН".
"Зенит" и "Динамо" оштрафованы КДК РФС по итогам матча 26-го тура РПЛ
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении московского "Динамо" и петербургского "Зенита" по итогам матча 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"