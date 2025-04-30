"Это не соответствует действительности, клубы между собой точно не общались. Какую-то промежуточную информацию по заинтересованности я буду сегодня знать, у меня запланирована встреча с руководством "Локомотива", в том числе, и по этому вопросу", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов в летнее трансферное окно может перейти в "Пари НН". На данный момент "железнодорожники" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, нижегородцы располагаются на 13-й строчке.
В текущем сезоне Тимур Сулейманов провел во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Сулейманов уже выступал за "Пари НН".
"У меня запланирована встреча с руководством "Локомотива". Агент - о будущем Сулейманова
Футбольный менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Тимура Сулейманова, высказался о возможном переходе игрока в "Пари НН".
Фото: ФК "Локомотив"