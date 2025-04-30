"Мое мнение — не надо менять. Поработал два сезона на отлично. Команда играет здорово. Нет завершения атак, но у них очень много моментов. Есть одна проблема — это хаос в обороне. Думаю, если он (Личка) останется на следующий сезон, тогда сделают некоторые поправки", - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
Вчера, 29-го апреля, московское "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" (1:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из турнира. После 26-ти сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка будет отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо", если клуб по итогам сезона не попадает в топ-3 РПЛ или не завоюет Кубок страны. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Канчельскис: не нужно менять Личку - он проработал два сезона на отлично
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе Марцела Лички в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"