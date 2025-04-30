"Марцел второй год в "Динамо". Он под себя собирает команду. В том году он был без сорока пяти минут чемпион России. Давно ли кто-то из тренеров бело-голубых так претендовал на чемпионство? Команда заняла в прошлом сезоне третье место. Поэтому я думаю, что третий год работы Лички в команде должен стать решающим. После него уже можно делать выводы", - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Вчера, 29-го апреля, московское "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" (1:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из турнира. После 26-ти сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка будет отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо", если клуб по итогам сезона не попадает в топ-3 РПЛ или не завоюет Кубок страны. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов". По итогам прошлого сезона бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Семшов: третий год работы Лички в "Динамо" должен стать решающим
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о возможном отставке Марцела Лички с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"