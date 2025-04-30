"Момент несложный, когда посмотрели видеоповтор, в этом убедились. Конечно, фол в атаке со стороны Мостового очевиден, хотя он не хотел этого делать. Фол по неосторожности, он заплетает ноги. Конечно, в такой ситуации хотелось бы, чтобы Сергей [Иванов], который находился в хорошей позиции, принимал решение сам, и мы не тратили время на просмотр монитора", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".
Оцениваемый эпизод произошёл на 23-й минуте: вингер "Зенита" Луис Энрике отдал пас на ход полузащитнику Андрею Мостовому, который прошёл двух "армейцев" и нанёс точный удар по воротам. Однако после просмотра повтора эпизода на мониторе главный арбитр матча Сергей Иванов принял решение, что Мостовой нарушил правила в единоборстве с Гайичем (толкал его руками).
На момент написания новости в первом матче финала Пути РПЛ сезона-2024/25 идёт 70-я минута встречи - впереди со счётом 2:0 "Зенит".
Экс-арбитр Николаев оценил правильность отмены гола "Зенита" в матче Кубка России с ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил правильность отмены гола полузащитника "Зенита" Андрея Мостового в матче Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"