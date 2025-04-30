"Локомотив" сыграл плохо, все это видели. То, что Галактионов провел очень короткую пресс-конференцию, — ему виднее, почему. Сейчас нужно делать выводы, есть еще четыре важных игры у "Локомотива", которые нужно хорошо провести. После сегодняшней игры, я думаю, болельщики остались разочарованы не столько результатом, сколько игрой", - приводит слова Булыкина "Матч ТВ".
30 апреля московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в домашнем матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом" потерпел поражение со счётом 0:2 и прекратил своё участие в турнире.
В то же время "железнодорожники" в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 45 очков, которые позволяют красно-зелёным на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице - "Локомотив" за 4 тура до завершения сезона потерял все шансы на то, чтобы завоевать золотые медали чемпионата России.
Булыкин заявил о разочаровании болельщиков "Локомотива" после вылета из Кубка России
Бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о поражении "железнодорожников" в матче Кубка России с "Ростовом" (0:2).
Фото: ФК "Локомотив"