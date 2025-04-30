"Нормальный результат. В концовке немного потеряли концентрацию, у наших ворот стали возникать моменты. И мы создавали моменты, но не забили. В концовке относительно подпортили впечатление от всей игры. Победа хорошая, заслуженная. Это первый шаг, будет ответная игра, в которой, я уверен, будет очень сложно. Выиграли сегодня, поздравляю ребят, спасибо болельщикам", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком 30 апреля на своем поле провёл первый матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. В составе хозяев отличились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Андрей Мостовой.
Ответный матч запланирован на период с 13 по 15 мая. Точная дата встречи, которая пройдёт в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", станет известна позднее.
Победитель данного противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где соперникам станет сильнейший из пары московского "Спартака" и "Ростова" из Ростова-на-Дону.
Семак высказался о победе "Зенита" над ЦСКА в матче Кубка России
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в первом матче финале Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Фото: ФК "Зенит"