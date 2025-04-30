"Я вам ничего не могу на этот счет ответить. Задайте вопрос руководителям клуба. Готов ли я продолжить тренерскую деятельность, если позовут? Если бы да кабы... Я уже ответил. Другого ответа у меня нет", - приводит слова Сёмина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку, если команда потерпит поражение в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом". В итоге "железнодорожники" проиграли со счётом 0:2.
При этом журналисты сообщили, что Юрий Сёмин является одним из кандидатов для назначения на пост главного тренера "Локомотива".
Юрий Семин не исключил своего назначения главным тренером "Локомотива"
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост наставника "железнодорожников" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"