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Юрий Семин не исключил своего назначения главным тренером "Локомотива"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост наставника "железнодорожников" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я вам ничего не могу на этот счет ответить. Задайте вопрос руководителям клуба. Готов ли я продолжить тренерскую деятельность, если позовут? Если бы да кабы... Я уже ответил. Другого ответа у меня нет", - приводит слова Сёмина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов будет отправлен в отставку, если команда потерпит поражение в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом". В итоге "железнодорожники" проиграли со счётом 0:2.

При этом журналисты сообщили, что Юрий Сёмин является одним из кандидатов для назначения на пост главного тренера "Локомотива".

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