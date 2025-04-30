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Источник: Алехандро Домингес посетит "Матч легенд" "Зенита"

По информации СМИ, бывший полузащитник "Зенита" Алехандро Домингес, скорее всего, посетит "Матч легенд", приуроченный к 100-летию со дня основания петербургского клуба.
Фото: Getty Images
Аргентинский футболист был игроком "Зенита" с 2007 по 2009 годы. За это время Домингес принял участие в 64 официальных матчах, в которых забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.

"Матч легенд" запланирован на 25 мая 2025 года. Он должен пройти в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Источник: Legalbet

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