«Как получил травму? Если честно, не очень понял. Выбивал мяч, выиграл единоборство и потом попали, даже не понял, чем. Пошла кровь. Потом перевязали. В целом, нормально себя чувствовал. Сейчас немного кружится (голова). Сейчас зашили голову, и чувствую себя нормально. Конечно, мы недовольны, мы ехали за победой. Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но сегодня было достаточно спорных единоборств, когда было 50 на 50.
Мы недовольны, он тоже, мы бьемся за эмблему, бьемся за Марко. Конечно, мы возьмем реванш в Москве. Они приедут к нам, им будет очень нелегко. Уверен, мы пройдем дальше», — заявил Лукин «Матч ТВ».
30 апреля петербургский «Зенит» на своём поле в рамках первого матча финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с московским ЦСКА и одержал победу со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт через две недели в Москве. По ее итогам определится участник Суперфинала Кубка России.
Стоит отметить, что в центре обороны ЦСКА вышли сразу два молодых игрока: Матвей Лукин и Джамалутдин Абдулкадыров. В игре не мог принять участия Виллиан Роша из-за перебора желтых карточек, а Игорь Дивеев все еще не до конца восстановился после травмы.
Лукин: ЦСКА возьмет реванш в Москве и пройдет "Зенит"
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в первом финале Пути РПЛ Кубка России, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"