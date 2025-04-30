«Химки» — это команда с историей. Они нужны российскому футболу. Без «Химок» Российской Премьер-Лиге будет хуже, на мой взгляд. Как и «Химкам» без РПЛ», — заявил Брехов «Матч ТВ».
Футбольный клуб «Химки» замыкает список команд Российской Премьер-Лиги по средней посещаемости домашнего стадиона. Средний показатель для подмосковной команды — 2649 болельщиков. Это почти на две тысячи меньше, чем у «Ахмата», который занимает 15-е место.
Стоит напомнить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.
После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
"Химки" нужны российскому футболу. Это команда с историей". Гендиректор клуба заявил, что РПЛ будет хуже без "Химок"
Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов подчеркнул важность подмосковного клуба для Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"