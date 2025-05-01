«По Бителло будем принимать решение. Вы знаете, что у него долгосрочный контракт, поэтому он игрок «Динамо», мы на него рассчитываем. Один из лидеров команды, в каждом матче играет, выполняет большой объем работы. Поэтому хотим продолжать работу с этим игроком. Зимой было много предложений о трансфере от нескольких бразильских клубов. Если предложения будут летом, то будем рассматривать, посмотрим на желание игрока», — цитирует Пивоварова ТАСС.
Ранее сообщалось, что хавбек задержался в Бразилии для переговоров, пропустив начало зимних сборов «Динамо». Однако 26 января клуб объявил, что Бителло присоединился к команде и начал тренировки.
Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре 2023 года, перейдя из «Гремио» за 10 миллионов евро. За полтора года бразильский полузащитник провёл 62 матча за «Динамо», забив 13 голов и отдав 15 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 11 миллионов евро.
После 26 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 47 очками.
"Динамо" рассмотрит изменение условий контракта Бителло по итогам сезона
Московское «Динамо» вернётся к вопросу возможного пересмотра контракта с полузащитником Бителло по окончании сезона.
Фото: ФК "Динамо"