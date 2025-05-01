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Дзюба — о шансах на вызов в сборную: думаю, Карпин более молодых будет смотреть

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал вероятность попадания в состав сборной России на июньский сбор.
Фото: РФС
— Вы забили пять мячей в восьми весенних турах за «Акрон». Есть надежда, что в июне вызовут в сборную?

— Я и так счастлив, что меня в марте вызвали неожиданно. Были бы еще официальные матчи, может быть, Карпин и позвал, были бы 100?процентные шансы. А сейчас, думаю, Георгич более молодых будет смотреть, — заявил Дзюба «Матч ТВ».

Стоит отметить, что после вызова в национальную сборную Дзюба провел 5 матчей за тольяттинский «Акрон», в которых забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

Всего в текущем сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился девятью голами и пятью результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллиона евро.

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