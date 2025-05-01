«Я считаю, что Барко — лучший игрок чемпионата России, очень рад, что он сейчас в нашей команде. С его приходом мы стали сильнее, потому что это очень качественный и опытный футболист. Надеюсь, что Барко продолжит много забивать, отдавать голевые передачи и помогать нам быть лучше», — заявил Маркиньос «РБ Спорт».
Напомним, что в летнее трансферное окно Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. До «Ривер Плейта» 26-летний футболист выступал в МЛС за «Атланту Юнайтед», где в 2018 году стал чемпионом.
В текущем сезоне центральный полузащитник провёл 33 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. По итогам первого круга чемпионата России Барко был признан лучшим игроком лиги по количеству обводок. За этот период он совершил 70 успешных попыток.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 50 очками.
Маркиньос: Барко — лучший игрок чемпионата России
Полузащитник «Спартака» Маркиньос высоко оценил игру своего одноклубника Эсекьеля Барко, отметив его вклад в успехи команды.
Фото: ФК "Спартак"