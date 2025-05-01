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Аршавин — о позиции "Динамо" по Дугласу Сантосу: здесь у каждого свое мнение, но мне без разницы

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о позиции руководства московского «Динамо» по поводу легионерского статуса защитника петербуржцев Дугласа Сантоса после получения им российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"
«Здесь у каждого своя позиция. Клубы заинтересованы, чтобы на поле было как можно больше своих игроков. Позицию «Динамо» я тоже могу понять, но мне без разницы», — заявил Аршавин Metaratings.

Ранее глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что считать натурализованного футболиста «своим» в РПЛ стоит только после его дебюта за сборную России.

Напомним, что Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года. В начале марта 30-летний защитник был включен в расширенные списки национальных сборных России и Бразилии. Однако вызов в сборные он так и не получил.

На международной арене Дуглас Сантос сыграл лишь один товарищеский матч в составе сборной Бразилии против сборной Панамы в 2016 году.

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 32 матчах, включая все турниры, и отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на год. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.

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