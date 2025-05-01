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Источник: "Динамо" не рассматривает Якировича и Федотова на пост главного тренера

Сергей Якирович и Владимир Федотов не входят в число претендентов на замену Марцела Лички в московском клубе.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сергей Якирович, возглавляющий турецкий «Кайсериспор», не рассматривается как кандидат на пост главного тренера московского «Динамо». В списке претендентов также отсутствует бывший наставник ЦСКА Владимир Федотов.

Ранее Иван Карпов сообщал, что московское «Динамо» рассматривает боснийского тренера Сергея Якировича на пост главного тренера.

Напомним, что сегодня, 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.

После 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков.

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